Coupe de Belgique, Union Saint-Gilloise – Anderlecht : le danger Dante Vanzeir

Dante Vanzeir inscrit le but le plus rapide de l’histoire du football belge avec l’Union... Six secondes ! C’est tout ce qu’il a fallu à Dante Vanzeir pour ouvrir le score en faveur de l’Union Saint-Gilloise face à Deinze en Proximus League samedi soir. Un goal qui entrera dans les annales du football belge puisque c’est le but le plus rapide inscrit dans un match de football professionnel belge.