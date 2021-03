Coupe de Belgique : Selim Amallah a marqué "le but le plus important" de sa carrière

Selim Amallah a offert la qualification au Standard sur la pelouse d’Eupen, samedi, en demi-finale de la Coupe de Belgique. "C’est le but le plus important de ma carrière", a confié le médian après la rencontre. "Mais je ne me réjouis pas directement, je me réjouirai seulement si on gagne la Coupe."

"On a tout fait pour se qualifier pour cette finale, c’est ce qui peut sauver notre saison", a poursuivi le Amallah. "On a des joueurs talentueux. Quand on veut jouer au football, quand on joue les uns pour les autres on est une grosse équipe."

Arnaud Bodart pensait la même chose. "On avait à coeur de poursuivre cette compétition. Quand on met de la grinta de l’envie et qu’on va dans les duels, on est bon."

Bodart a été sauvé par sa transversale sur une frappe de Musona en début de seconde période. "Quand j’ai vu le ballon sur la barre, je me suis dit que la chance tournait et j’étais confiant pour la suite."

Théo Defourny, le gardien d’Eupen, reconnaît que c’est "une très grosse déception" pour Eupen. "On a eu les opportunités, on ne marque pas. On est fier de notre parcours, mais déçu."