Coupe de Belgique : le Standard privé d'Arnaud Bodart à Courtrai ?

Après avoir été tenu en échec par l'équipe d'OHL, 1-1, en championnat, le Standard tentera de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe de Belgique ce mardi soir à Courtrai. Un déplacement délicat pour les Rouches qui risquent bien d'être privés de leur gardien de but, Arnaud Bodart.

La présence du portier liégeois sur la pelouse du stade des Eperons d'or semble en effet compromise comme l’explique Mbaye Leye : " Arnaud souffre d’une petite lésion au quadriceps. On attend le diagnostic du docteur pour en savoir plus mais une chose est sûre, notre gardien est très incertain pour ce match de coupe ".

Si l’absence d’Arnaud Bodart est confirmée, il s’agirait d’un coup dur pour le Standard. Cette saison, Bodart a multiplié les bonnes prestations au point de devenir un élément incontournable de l’équipe liégeoise. " Ce serait en effet une grosse perte vu que j’avais décidé de ne pas faire de tournante avec les gardiens en coupe de Belgique pour avoir une certaine continuité. Arnaud est d'ailleurs en train de livrer une saison remarquable" souligne Mbaye Leye qui tient toutefois à préciser : "J’ai entière confiance en Laurent Henkinet. Son talent et son travail ne sont certainement pas remis en cause. Laurent a déjà démontré toutes ses qualités dans les clubs où il est passé, que ce soit à Courtrai précisément, à Waasland ou encore à Louvain. Il a le talent et il a encore progressé depuis son retour à Sclessin. Il faut dire qu'au Standard, on a la chance de pouvoir compter sur Jan Van Steenberghe qui est un excellent entraîneur. C’est quelqu’un de très compétent qui a travaillé avec des grands gardiens. Je suis certain que Jan fera le nécessaire pour préparer Laurent dans les meilleures conditions. S’il devait jouer ce mardi, il sera prêt. C’est une certitude" .

Un baptême du feu pour Laurent Henkinet qui n’a pas encore disputé de match officiel pour le Standard. Le gardien liégeois sera toutefois en pays de connaissance à Courtrai puisque le substitut de Bodart a évolué au Stade des Eperons d’or durant la saison 2014-2015.

Pour ce huitième de finale de la Coupe de Belgique, Mbaye Leye devra également se passer de Selim Amallah et de Nicolas Gavory, toujours blessés. Ils devraient être à nouveau opérationnels la semaine prochaine alors que Collins Faye a repris l’entraînement collectif ce lundi avec le groupe. L’entraîneur du Standard ne pourra toutefois pas encore compter sur son défenseur camerounais qui pourrait probablement effectuer son retour contre l’Antwerp, ce dimanche, à Sclessin.