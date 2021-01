Coupe d’Italie : suivez le quart de finale entre l’Inter et l’AC Milan (direct vidéo 20h45)

Alors qu’ils se disputent la tête du Calcio, ce mardi soir c’est une autre compétition qui attend l’Inter et l’AC Milan. Revenu au plus haut niveau, ce deuxième derby de la saison, est pour les Nerazzuri une occasion de montrer qu’il faudra compter sur eux.

Et même su la priorité pour les deux équipes reste le championnat, ajouter une coupe dans son armoire à trophées est toujours bien vu.

Inter-Milan : ce duel sans âge rythme cette saison la Serie A avec, pour le moment, un léger avantage aux Rossoneri : vainqueurs du premier derby (2-1) en octobre, les joueurs de Stefano Pioli sont en tête, avec deux longueurs d’avance sur ceux d’Antonio Conte. "Le championnat est capital y compris du point de vue économique, davantage que la Coupe. Mais nous voulons la respecter", a souligné Conte.

Au-delà du match, c’est aussi un duel entre deux des meilleurs artificiers du championnat. Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku facturent chacun 12 buts en championnat, à trois longueurs de Cristiano Ronaldo. Ce match, c’est donc aussi l’occasion de montrer qui est le meilleur buteur de la ville.

Du côté de l’AC, on ne veut pas s’arrêter là. Le club compte surfer sur l’enthousiasme revenu et l’ambition retrouvée après cette première partie de saison. Son activité lors du mercato en est un signe. Alors que l’Inter et la plupart des clubs restent sages, les Rossoneri se sont renforcés avec trois arrivées : le Croate Mario Mandzukic en attaque, l’ancien de Zulte Waregem Soualiho Meïté au milieu et le Britannique Fikayo Tomori en défense.

Ibrahimovic n’a pas envie de manquer le rendez-vous possible en demi-finale (en aller-retour, contrairement aux quarts joués sur un match) contre la Juventus. La Vieille Dame est largement favorite mercredi contre la SPAL, dernier représentant de Serie B en quarts.