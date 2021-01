Coupe d’Italie : L’Inter en 1/2 finale en battant l’AC Milan, Lukaku buteur, Ibrahimovic exclu

Ce mardi, c’était les quarts de finale de la coupe d’Italie. Un derby important qui a vu l’Inter se qualifier grâce à un but dans les arrêts de jeu d’Eriksen. Plus tôt dans la rencontre, Zlatan Ibrahimovic, exclu en seconde période et Romelu Lukaku ont eux aussi fait trembler les filets. Mais ce qu’on retiendra surtout du match, c’est l’altercation impressionnante entre les deux buteurs en fin de première mi-temps.