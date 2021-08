Coupe d’Allemagne : Haaland déjà en forme, auteur d’un triplé face à Wehen

Erling Haaland est déjà bien en forme. Il a claqué un triplé en coupe d’Allemagne lors de la victoire 0-3 face au SV Wehen. Axel Witsel et Thorgan Hazard sont montés en cours de match.

Erling Haaland est toujours à Dortmund et c’est tant mieux pour le club allemand. Alors que le championnat n’a pas encore repris, les clubs devaient disputer le premier tour de Coupe d’Allemagne.

Et le Borussia affrontait le SV Wehen, un club qui évolue en 3e division. Un adversaire à la portée du club. Si l’entraîneur avait choisi de ne pas aligner tous ses titulaires, Marco Rose avait cependant choisi d’aligner son buteur Norvégien. Et Haaland le lui a bien rendu. Il a claqué son premier triplé de la saison et offre la victoire à son équipe.

Si aucun belge n’était présent lors du coup d’envoi, Axel Witsel et Thorgan Hazard sont montés en seconde mi-temps, histoire de gratter un peu de temps de jeu afin d’être prêt pour le début de saison qui recommence le week-end prochain. Testé positif au Covid-19, Thomas Meunier était indisponible. Le Borussia Dortmund reçoit Francfort lors de la première journée.