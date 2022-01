Coupe d'Afrique des Nations : La Côte d'Ivoire trompée par une énorme bourde de son gardien

La Côte d'Ivoire - malgré, en outre, un pénalty raté en début de rencontre - avait la qualification en main avant cette erreur, qui rend son choc contre l'Algérie pour la 3e journée encore plus savoureux. Et la Sierra Leone, après avoir tenu en échec ces mêmes Algériens lors de la première journée (0-0), vient s'inviter dans la course aux 1/8es de finale.

"Ce but gag , je ne peux pas l'expliquer", a soufflé après la rencontre le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle. "Vous pouvez faire venir les meilleurs coaches, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, ils ne pourront pas préparer un fait de jeu comme ça", a-t-il ajouté: "Sincèrement on enlève ce fait de jeu et le but qu'on prend, on fait un match plus que correct, et même séduisant dans beaucoup de choses."

Sangaré (35 ans) est loin d'être le seul responsable de cet échec, ses coéquipiers ont gâché beaucoup de balles de break.

"Le fait d'avoir autant d'occasions, est-ce qu'il n'y a pas un peu de suffisance dans le dernier geste ? Là, je dis oui, et il faut que je m'y attelle", a reconnu Patrice Beaumelle: "Il faut qu'on soit plus +tueurs+."

Le trio d'attaque des Éléphants - Sébastien Haller, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha - est pourtant nettement monté en régime sur ce match, après une victoire chiche contre la Guinée équatoriale (1-0).

Haller, buteur et distributeur, s'est notamment réveillé, s'offrant son premier but en Coupe d'Afrique, son quatrième en sélection.