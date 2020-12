Coup dur à Charleroi : Ken Nkuba souffre bien d’une rupture des ligaments croisés - © KURT DESPLENTER - BELGA

Cercle Bruges - Charleroi : 3-4 - Pro League - 18ème Journée - 15/12/2020 Il y a des rencontres avec des scénarios qui resteront dans les mémoires… Ce Cercle Bruges-Charleroi en fera à coup sûr partie et à la fin, ce sont les Zèbres qui l’ont emporté 3-4. Mais que ce fut à nouveau laborieux ! A la 25e minute du match, les Carolos étaient menés 2-0 à la suite d’un doublé de l’inévitable Agbo. Une nouvelle grosse déconvenue s’annonçait alors… Mais heureusement pour les Zèbres, Bruges a été réduit à dix de manière tout à fait logique avec l’exclusion de Lopes pour deux cartons jaunes. Les hommes de Belhocine réagissaient alors en prenant possession du rectangle adverse, d’abord en fin de mi-temps puis au retour des vestiaires. On sentait la hargne dans le jeu des Zèbres mais Nicholson manquait l’occasion de réduire le score sur penalty à l’heure de jeu… L’envie de marquer n’en était que plus grande alors que Bruges en avait plein les pattes, l’infériorité numérique se faisant de plus en plus sentir. Golizadeh se chargeait dans la foulée d’ouvrir le score alors que Nicholson égalisait dans la même minute ! C’est Morioka qui délivrait Charleroi à la 70e avec le 2-3… enfin, c’est ce qu’on pensait. C’était sans compter sur un but égalisateur de Musaba à la 85e. Bruno, récemment monté au jeu, donnait au score son allure finale à la 87e minute, 3-4. Notons la monté au jeu de Teodorczyk en toute fin de match. Si le foot n’a pas été au rendez-vous tout le long de ce match, le Sporting a su sortir ses tripes pour l’emporter et enchaine donc un 6/6 crucial ! Du côté des mauvaises nouvelles, Ken Tshiend Nkuba est sorti sur blessure après avoir hurlé de douleur. Il faut espérer pour le jeune de 18 ans que sa blessure sera moins grave qu'elle n'y paraissait.