Coronavirus : vers un troisième mercato ?

Avec la crise du coronavirus, tous les calendriers sportifs sont bouleversés. L’UEFA a étendu jusqu’au 3 août la date de clôture de la saison de football en cours, de quoi permettre aux grands championnat de boucler le programme… et surtout de toucher la manne des droits de télévisions prévue par contrat – on parle d’un total de 4 milliards d’euros, dont 1 milliard rien que pour la Premier League anglaise… Par corollaire, comme dans un jeu de dominos, les échéances contractuelles liant les clubs et les joueurs seraient prolongées ou postposées.

Par la voix de son responsable des règlements, la FIFA a confirmé hier qu’elle planchait sur une modification des dates du mercato. " Nous pourrions voir l'ouverture d'une troisième fenêtre de transferts " a déclaré James Kitching, directeur de la réglementation du football de la FIFA, samedi dans Sportschau, l'émission de la chaine allemande ARD.

De nouvelles dates

L’instance mondiale pourrait se montrer plus flexible quant aux dates du mercato estival, qui s’étend traditionnellement du 1er juillet au 31 août. Si la saison venait à se terminer plus tard, la période des transferts pourrait être reportée. De la même manière, si le début de la saison prochaine devait être retardé, le mercato hivernal (actuellement du 1er au 31 janvier) pourrait aussi être décalé.

Le débat porte aussi sur la durée des contrats, traditionnellement échus au 30 juin. Ceux-ci pourraient être prolongés, proportionnellement à la prolongation des championnats. Les transferts pourront alors avoir lieu une fois la saison terminée. " Nous devons reconnaître que le droit du travail et l'autonomie des clubs et des joueurs sont toujours prioritaires " a ajouté James Kitching.

Casse-tête ?

Une décision logique… mais qui promet un fameux casse-tête, car certains joueurs (et non des moindres) ont déjà, depuis cet hiver, négocié et signé des pré-contrats dans de nouveaux clubs... En tout état de cause, ceci devrait faire le bonheur de pas mal d’agents de joueurs, particulièrement habiles pour tirer profit des périodes de transitions et… des zones grises du foot international.