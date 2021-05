Coronavirus : reprise des activités sportives le 9 juin, jusqu'à 400 personnes en extérieur

Cet après-midi avait lieu un nouveau Comité de Concertation. De nombreuses décisions étaient attendues. Parmi elles, une éventuelle perspective pour des écrans géants pendant l'Euro. Et les nouvelles sont plutôt bonnes.

Le Premier Ministre, Alexander De Croo, a annoncé, qu'en extérieur, les événements culturels, les spectacles ou les compétitions sportives pourront réunir à partir du 9 juin jusqu'à 400 personnes, avec port du masque et respect des distances de sécurité.

Les écrans géants sont donc autorisés. Les clubs pourront également organiser des tournois pendant l'été. A partir du 9 juin, le sport amateur sera autorisé ave 50 personnes à l'intérieur et 100 à l'extérieur alors que, pour le moment, il n'est possible que de s'entrainer à 25 à l'extérieur. Aucune information n'a cependant fuité concernant une possible ouverture des vestiaires dans les prochaines semaines.

Les fans de sport devraient apprécier !