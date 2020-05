Coronavirus: Pour Lionel Messi, le football "ne sera plus jamais le même"

Pour Lionel Messi, le football et la vie en général ne seront plus jamais pareils après la crise sanitaire du Covid-19 que traverse le monde. Le capitaine argentin du FC Barcelone, 32 ans, s'en est confié dans une interview au quotidien espagnol El Pais reprise sur le site du Barça.

Le championnat d'Espagne va reprendre le 11 juin, les joueurs du Barça, en tête avec 2 points d'avance sur le Real Madrid, et les autres clubs ont repris le collier progressivement. "La reprise des entraînements, des compétitions, et de tout ce que nous faisions normalement avant le coronavirus devra être repensée, progressivement. Ce sera bizarre pour tout le monde. En tant que sportifs, nous aurons de nouvelles dynamiques de travail", a estimé le sextuple vainqueur du Ballon d'Or.

Habitant aussi dans une région, la Catalogne, particulièrement touchée, Lionel Messi s'est dit très marqué par les conséquences de cette crise "La plupart d'entre nous ont des doutes sur ce que le monde va être après tout ce qui s'est passé. Au-delà de l'isolement et de la situation qui nous a pris par surprise, beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal parce que cette situation les a touchés d'une manière ou d'une autre, comme cela s'est produit avec tous ceux qui ont perdu leur famille et leurs amis et ne pouvaient même pas les voir. Il n'y a rien de pire et de frustrant. C'est la chose la plus injuste qui puisse vous arriver. J'ai de la peine pour ceux qui ont perdu un être cher. Mais aussi de la gratitude envers tout le personnel soignant. Le football ne sera plus jamais le même, comme la vie en général", a ajouté Lionel Messi.