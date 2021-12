Alors que les cas de Coronavirus en France explosent à nouveau, 47.000 cas ont été détectés, pour le moment, cela n’a pas de conséquence sur le football et sur la Ligue 1. Les matches se déroulant toujours avec du public.

Mais à Lille, la tension est palpable. Une vingtaine de cas ont été recensés au domaine de Luchin du LOSC dans les services de communication, de l’intendance ou encore de la billetterie.

Heureusement pour l’équipe, aucun cas n’est à déplorer chez les joueurs ou le staff. "On a à nouveau les gestes barrières à l’esprit. On porte le masque. On pensait que toutes ces contraintes étaient derrière nous mais le phénomène est toujours là, il revient encore. Il faut être rigoureux", indique Jocelyn Gourvennec à L’Equipe.

L’entraîneur espère bien que la 5e vague n’aura pas les conséquences terribles des précédentes sur le football. Le club va devoir surveiller ce problème de près, d’autant plus que Lille se déplace à Rennes ce mercredi soir pour la 16e journée de Ligue 1.