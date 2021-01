Coronavirus : Le football amateur ne reprendra pas, la "saison blanche" décrétée

La cellule de crise de l'URBSFA, dans laquelle toutes les entités du football belge (ACFF, Voetbal Vlaanderen, Pro League et URBSFA) sont représentées, a décidé ce lundi à l’unanimité que toutes les compétitions amateur masculines et féminines sont définitivement arrêtées cette saison avec effet immédiat. Le football pour les jeunes jusque 12 ans inclus restera possible.

"Cette décision était la seule possible au vu des mesures sanitaires qui sont toujours d’actualité pour lutter contre le Covid-19. Le Covid-19 a un énorme impact sur le football. Des centaines de milliers de joueurs ne sont plus en mesure de pratiquer leur sport favori. Pour les clubs, les conséquences organisationnelles et financières sont énormes. L’URBSFA est consciente que les clubs sont dans une situation financière difficile et elle va supprimer les contributions fédérales pour les mois à venir durant lesquels on ne pourra pas jouer au football. Le montant total de l'aide apportée par la Fédération aux clubs s'élève à environ 8 millions d'euros depuis le début de la pandémie."

Quelles sont les compétitions qui continueront à être jouées ?

Concrètement, cela signifie que la Jupiler Pro League, la 1B Pro League, la Croky Cup ainsi que la Scooore Super League (Women’s Super League) sont les seules compétitions qui continueront à se dérouler, et ce, dans le respect des accords convenus avec les autorités.

Toutes les autres compétitions sont considérées comme blanches. Tous les classements sont annulés et il n’y aura pas de champions, de montants ni de descendants sportifs.