Coronavirus : les clubs belges ont perdu 25% de leurs revenus

On manque de recul pour chiffrer avec exactitude l’impact de la pandémie de Coronavirus sur les clubs professionnels belges mais les estimations ne sont guère rassurantes. Selon le cabinet Deloitte, la clôture anticipée de la saison de football 2019-2020 devrait entraîner un recul d’au moins 25% des revenus des clubs. Des chiffres qui figurent dans une étude plus globale sur l’impact socio-économique de la Pro League sur l’économie belge.

Analyse.

Pour la saison 2018-19, le chiffre d’affaires des clubs professionnels belges atteint les 378,5 millions d’euros (+18% par rapport à la saison précédente). Une hausse significative mais qui ne devrait cependant (et sans aucune surprise) pas connaître de continuité pour la saison 2019-20 en raison de la crise sanitaire. Les experts de Deloitte misent sur une perte provisoire de 25% des revenus cette saison, "personnellement, j’aurais même tablé plus haut. Ce chiffre de 25% me semble même un peu juste et je ne parle même pas du litige qui nous oppose aux détenteurs des droits tv qui n’a pas été pris en compte dans l’étude", souligne Pierre François. Pas d’alarmisme, ni de pessimisme exagéré dans le chef du directeur général de la Pro league, on parlera plutôt de prudence.

Cette chute du chiffre d’affaires est principalement due à une baisse des revenus de billetterie, de sponsoring et des revenus commerciaux. De plus, le marché des transferts risque lui aussi de subir les effets de la crise, car les clubs de championnats européens plus huppés et acheteurs (comme l’Angleterre ou l’Allemagne), également touchés de plein fouet par les effets de la pandémie, se montreront probablement plus frileux d’acquérir les meilleurs joueurs de notre championnat. Ce qui risque de réduire encore la balance nette des transferts de nos clubs (22,4 millions d’euros en 2018-19 contre 73 millions la saison précédente).