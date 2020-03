Coronavirus : le foot amateur ne reprendra pas

Cette saison est terminée. Du moins dans tout le football amateur. C'est l'ACFF, l'aile francophone qui gère le foot amateur au sud du pays, qui l'a proclamé ce vendredi. La décision est valable de la D1 amateurs à la P4 et ce dans toutes les provinces. Au sud comme au nord du pays.

Pas une surprise

Aux deux-tiers des championnats qui concernent donc tous les clubs, du plus petit échelon jusqu'à la D1 amateurs, on s'y était préparé petit à petit. Mais la douche est quand même froide pour beaucoup. Même si ce n'est au final pas une surprise. En effet comment rejouer tous les matchs postposés ? Comment imposer cela aux clubs amateurs ? L'ACFF devrait communiquer rapidement sur les conséquences sportives de cet arrêt. Les noms des montants et des descendants seraient alors connus, sans possibilité de recours auprès de la fédération. Sauf auprès de tribunaux civils avec tout ce que cela comporte d'incertitudes. Car beaucoup de clubs se battaient pour la montée ou pour échapper à la culbute. Stopper tout cela net est évidemment proche de l'inéquité sportive.