Coronavirus : Le FC Zürich, dont l'effectif est placé en quarantaine, va jouer avec ses U21

Le FC Zürich, dont l'équipe première a été placée en quarantaine, jouera contre Bâle, mardi, avec ses Espoirs, a annoncé ce lundi le club suisse. "Nous nous trouvons dans une situation très difficile", a déclaré le président Ancillo Canepa, qui a été testé positif au Covid-19, comme six joueurs et trois membres de l'encadrement.

"Nous avons pesé le pour et le contre et sommes arrivés à la conclusion que nous voulions jouer les deux matches contre Bâle (mardi, ndlr) et contre les Young Boys (samedi, ndlr) dans l'intérêt du football suisse", a ajouté Ancillo Canepa. "Si nous pouvons ainsi garantir que le championnat puisse être joué jusqu'au bout, c'est dans l'intérêt de tous les clubs de la Super League."

Vendredi, il est apparu qu'un joueur du FC Zürich a été contaminé. Une batterie de tests sur toutes les personnes du club qui ont été en contact avec lui a révélé d'autres cas positifs. Tous les joueurs et les membres de l'encadrement ont été placés en isolement à domicile. Le match de samedi passé contre Sion a été reporté.

Des points d'interrogation entouraient les deux prochains matchs du club, actuellement sixième de la Super League. Le club a annoncé ce lundi qu'il jouera contre Bâle avec les Espoirs, dirigés par entraîneur U21, Marinko Jurendic. Le club a aussi précisé que le match contre les Young Boys "se déroulera comme prévu."