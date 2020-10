Coronavirus : la rencontre entre Saint-Trond et Mouscron est reportée

La rencontre entre Saint-Trond et Mouscron, prévue ce dimanche à 16h, est reportée. Mouscron avait déjà vu sa rencontre du week-end dernier face au Cercle reportée, à cause d'un nombre de cas trop élevé de coronavirus dans l'effectif du Canonnier. En tout, 20 joueurs ont été testés positifs au Covid-19, comme le précisait la DH hier.

Voici le communiqué envoyé par le club hennuyer. "Suite aux nombreux cas de COVID-19 au sein de l’équipe, la rencontre entre le Royal Excel Mouscron et STVV de ce dimanche 1er novembre à 16h00 est reportée. Après avoir fait la demande de report ce mercredi auprès de la Pro League et le manager du calendrier Nils Van Brantegem, la confirmation est tombée ce matin. Le noyau A et les encadrants resteront en quarantaine jusqu’au lundi 2 novembre et seront de nouveau testés la semaine prochaine. La nouvelle date du match n’est pas encore connue."