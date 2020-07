Coronavirus : Carlos Vela, meilleur buteur et MVP de la saison dernière, renonce à la reprise de la MLS

Carlos Vela, l'international mexicain du Los Angeles FC, ne participera pas au tournoi de reprise de la Major League Soccer (MLS) à Orlando (Floride) à cause de l'importante hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'État ces dernières semaines, a annoncé ce lundi le Los Angeles Times.

Selon le quotidien californien, Carlos Vela, meilleur buteur et meilleur joueur de MLS la saison passée (36 buts en 33 matchs), restera avec sa femme enceinte et son jeune fils alors que le tournoi "MLS is Back" doit commencer mercredi dans l'enceinte de Disney World.

La ligue nord-américaine de football (MLS) a autorisé les joueurs à déclarer forfait pour ce tournoi de reprise, pour des raisons familiales ou de santé.