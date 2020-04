Ben, fan des Reds et sans emploi, réconforté par Virgil Van Dijk

Ben 23 ans supporter de Liverpool a eu la belle surprise de recevoir un appel vidéo de Virgil Van Dijk le défenseur central des Reds.

Liverpool a annoncé samedi qu'il allait placer une partie de son personnel non-joueur en chômage partiel en raison des conséquences économiques liées à la pandémie de coronavirus.

Les salariés bénéficieront du programme de chômage partiel mis en place par le gouvernement britannique qui prend en charge 80% des revenus jusqu'à 2.500 livres par mois (soit 2.800 euros), le club ajoutant les 20% restant.

"Les employés seront payés à 100 % de leur salaire afin de s'assurer qu'aucun membre du personnel ne soit financièrement défavorisé", précise ainsi le leader du championnat d'Angleterre dans un communiqué.

Concernant les joueurs et de possibles réductions de salaires, Liverpool ajoute que "les discussions sont complexes et, par conséquent, le processus est en cours".

Cela dit des initiatives ont été prises pour aider le personnel pendant la crise. Il pourra bénéficier à distance des conseils du psychologue sportif du club pour assurer leur bien être dans cette période difficile. Le chef qui s'occupe du programme de nutrition des Reds va également donner ses conseils pour inciter les employés à consommer une alimentation saine.

Et puis le club reste très actif via sa Fondation. Une fondation qui vise à aider les jeunes vulnérables et sans-abri à retrouver une place dans la société. Le programme vise à promouvoir le bien-être physique et mental mais surtout à offrir des formations. Ben, supporter des Reds depuis sa plus tendre enfance, a participé à une formation pour devenir barbier. Il rêve d'ouvrir son salon.