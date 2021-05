Copa Libertadores : Miracle à River Plate, qui gagne avec 11 joueurs sur la feuille et un milieu de terrain blessé comme gardien

River Plate a remporté cette nuit la rencontre face aux Colombiens de l’Independiente Santa Fe dans le cadre de la phase de poule de la Copa Libertadores (2-1). Suite à une vague importante de cas de Covid-19, l’équipe de Buenos Aires a utilisé son milieu de terrain blessé, Enzo Perez, comme gardien titulaire.

C’était une situation compliquée à laquelle les Argentins ont dû faire face cette nuit. A cause de plus de 20 cas de Covid-19, dont l’ancien joueur anderlechtois Matias Suarez, River Plate ne comptait provisoirement que sur 10 joueurs pour la rencontre face à Santa Fe. En plus de cela, les quatre gardiens inscrits dans la liste pour disputer la compétition ont été testés positifs au Covid. C’est donc finalement Enzo Perez, un milieu de terrain blessé aux ischio-jambiers qui a assuré le rôle de gardien. L'international argentin de 35 ans, qui était notamment passé par Benfica et Valence, a réussi à tenir son poste durant les 90 minutes de la rencontre. Sans remplaçant, River Plate a réussi l’exploit de s’imposer face à Santa Fe grâce aux buts de Fabrizio Angileri et Julian Alvarez.

Grâce à leur victoire, les Argentins prennent provisoirement la première place de leur groupe, à une journée de la fin de la phase de poule. River Plate prend donc un avantage vers les huitièmes de finale de la compétition continentale.