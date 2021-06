Si vous êtes de nature distraite, pensez à cette famille colombienne pour vous rassurer. Alors que cette édition de la Copa America était censée se dérouler en Colombie et en Argentine, elle a été déplacée en toute dernière minute au Brésil. Ces va-et-vient ont non seulement embêté les différentes organisations, staffs, joueurs mais aussi les supporters. Parmi eux, une famille colombienne se démarque particulièrement.

Visiblement chamboulés après tant de changements, Julia Calderón et ses deux enfants ne voulaient rater un match des Cafeteros pour rien au monde. Vivant en Floride aux Etats-Unis, mère et fils ont initialement pris des billets d’avion pour se rendre à Buenos Aires avant de modifier le vol pour le Brésil. La famille colombienne avait visiblement son nez un peu trop dans le guidon puisqu’après avoir franchi toutes ces étapes administratives et atterri en terres brésiliennes, Julia remarque que les rencontres se jouent à huis clos. "La Colombie a accueilli 30% de supporters durant le dernier match qualificatif pour la Coupe du monde face à l’Argentine. On a donc cru que ce serait pareil au Brésil" raconte la mère de famille, visiblement surprise.

Les trois fervents supporters resteront donc au Brésil durant l’entièreté de la phase de poules, jusqu’au 28 juin. Ils encourageront bien les coéquipiers de David Ospina…. à distance. Des encouragements qui ont visiblement payé puisque la Colombie a battu l’Equateur (1-0) pour son match d’ouverture.