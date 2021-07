Copa America : Messi-Neymar en finale, pour une place au firmament du foot sud-américain

C’était l’affiche espérée en début de tournoi. l’Argentine affronte le Brésil dans la nuit dimanche, décalage horaire oblige. Dans le Maracana, ce sera la Guerre des étoiles. La star brésilienne Neymar et l’astre argentin Lionel Messi, amis depuis leurs années communes au FC Barcelone, feront tout pour tenter de soulever leur premier trophée en sélection.

Une occasion unique donc, qui pourrait s’avérer être un atout important dans la course au Ballon d’Or, dont l’issue cette année sera plus ouverte que jamais. Cette confrontation galactique entre les deux grands favoris du tournoi se jouera exceptionnellement avec du public – limité cependant à 10% de la capacité de l’enceinte.

Et tant pis si "Ney" et "Leo" nourrissent une amitié sincère depuis les quatre saisons passées par le Brésilien au Barça (2013-2017).

"Je l’ai toujours dit, (Messi) c’est le meilleur joueur que j’ai jamais vu jouer. C’est un grand ami, mais nous sommes en finale, nous sommes rivaux maintenant et je veux gagner, je veux obtenir ce titre parce que ce serait aussi mon premier", a déclaré "Ney". Blessé, il avait manqué la Copa America-2019 remportée par le Brésil.

"Lorsque vous avez un ami qui va être votre adversaire, il finit par être difficile d’oublier l’amitié. Mais même lorsque vous jouez avec vos amis, vous voulez les battre par tous les moyens. Samedi, ce sera le cas", a ajouté le joueur du Paris SG.

Pour Messi (34 ans), cette finale est l’une des dernières occasions de remporter un titre avec l’Argentine. Et l’attaquant de l’Albiceleste est tout simplement monstrueux en ce moment. Il est actuellement le meilleur buteur et passeur du tournoi avec 4 buts et 5 passes décisives.