Copa America : Messi, meilleur joueur du tournoi avec Neymar, heureux après sa victoire en Copa America

En fin de rencontre et après avoir reçu sa médaille, GSM en main et en plein milieu de la pelouse, Messi a également fêter son titre avec sa famille.

Après cinq finales perdues sous le maillot Albiceleste, le génie Argentin vient enfin ajouter un trophée derrière lequel il courrait depuis tant d’années. A la fin de la rencontre, Messi a d’ailleurs célébré comme on l’a rarement vu la victoire dans le vestiaire avec toute l’équipe. En direct sur Instagram, on voit Messi danser avec le trophée pendant que tous ses équipiers chantent.

Quelques heures avant la finale, un groupe d’experts de la Fédération sud-américaine de football (Conmebol) avait désigné Lionel Messi et Neymar comme meilleurs joueurs de la Copa America. "Il est impossible de choisir le meilleur joueur, car ce tournoi en a deux", expliquaient-ils.

A 34 ans, l’Argentin entre enfin au panthéon et met fin à 28 ans sans trophée pour l’Argentine. Avec quatre buts et cinq passes décisives, Messi a également marqué de son empreinte la compétition. Le joueur, qui devrait normalement prolonger avec le FC Barcelone, devient un candidat sérieux pour le ballon d’or, tant cette année aucun joueur ne se démarque.

Avec ce poids enfin évacué, Messi devrait songer dans les prochaines semaines à son avenir en club. Et déjà préparer la prochaine Coupe du monde au Qatar dans un an et demi pour définitivement asseoir sa domination de meilleur joueur de tous les temps ?