Après les éliminations du Club Bruges, Genk et l’Antwerp, La Gantoise est le seul club belge à avoir passé l’hiver européen. Un coup dur pour le coefficient de la Belgique qui risque de perdre sa place directe pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Pour éviter un tel scénario, tous les espoirs sont placés sur les Gantois qui devront réaliser un excellent parcours en Conference League et espérer que les clubs serbes soient rapidement éliminés.

La Belgique occupe actuellement la 13e place et doit terminer dans le top 10 pour conserver son accès direct à la Ligue des Champions. Une onzième place pourrait également suffire si le vainqueur de la Ligue des Champions se qualifie aussi via son propre championnat.

Les problèmes pour le coefficient belge débuteront pour la saison 2023-2024 car la saison 2016-2017 disparaîtra du calcul du coefficient qui est établi sur les cinq dernières saisons. En 2016-2017, cinq clubs belges avaient atteint la phase de poule et deux d’entre eux (Anderlecht et Genk) s’étaient hissés jusqu’en quarts de finale de l’Europa League.

Cette saison, la Belgique a récolté 6.600 points contre 4.200 à l’Ukraine qui occupe la 12e place et qui n’a plus aucun représentant en Europe. La Serbie a elle grimpé à la 11e place avec 8.000 points pris cette saison. L’Etoile Rouge de Belgrade (8es de finale Europa League) et le Partizan Belgrade (16es de finale Conference League) sont les deux derniers représentants serbes. La Belgique devra donc espérer une élimination rapide de ces deux clubs et un excellent parcours de Gand pour grimper à la 11e place.

Pour la saison 2024-2025, la désastreuse saison 2017-2018 ne sera plus prise en compte et la Belgique devrait alors gagner quelques places au classement. Seulement, le football européen devrait connaître une réforme à partir de 2024 avec notamment une refonte du format de la Ligue des Champions.