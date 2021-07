Conference League - La Gantoise entrera en lice en Europe ce jeudi contre Valerenga

Ce jeudi à 20h30, La Gantoise va inaugurer la saison européenne des clubs belges. Les Buffalos rencontrent les Norvégiens de Valerenga au deuxième tour préliminaire de la nouvelle Conference League.

Trente-deux équipes, réparties en huit groupes de quatre, participeront à cette nouvelle compétition mise sur pied par l'UEFA. Vingt-deux d'entre elles proviennent des tours préliminaires. Il y a trois tours de qualification et un barrage à franchir pour rejoindre la phase de groupes. Les équipes éliminées en barrages de l'Europa League complèteront le plateau.

La Gantoise entre en jeu au deuxième tour qualificatif contre les Norvégiens de Valerenga. Le match retour se jouera jeudi prochain à 19 heures.

La Gantoise participe à ces qualifications grâce à sa victoire dans les Europe Playoffs de la dernière Jupiler Pro League. Après un début de saison difficile, marqué par les limogeages de Jess Thorup puis de Laszlo Boloni et l'interrègne de Wim De Decker, La Gantoise avait rappelé en décembre Hein Vanhaezebrouck, l'homme du titre 2015, qui avait réussi à relancer les Gantois, qualifiés de justesse pour les Europe playoffs en terminant septième de la phase classique. Les Buffalos avaient ensuite dominé ces playoffs II, avec quatre victoires en six matchs.

Durant le mercato, La Gantoise a recruté les défenseurs Joseph Okumu (Elfsborg) et Christopher Operi (Châteauroux), les milieux de terrain Andrew Hjulsager (Ostende) et Julien De Sart (Courtrai) et les attaquants Gianni Bruno (Zulte Waregem) et Vakoun Issouf Bayo (Celtic) tout en conservant, pour l'instant, ses cadres, à l'exception de Niklas Dorsch, parti à Augsbourg.

La Gantoise débutera le championnat dimanche à Saint-Trond.