Conference League : Jeunesse au pouvoir, football moderne et restrictions financières : Vitesse Arnhem tend un miroir au Sporting d'Anderlecht

Anderlecht va trouver sur sa route Vitesse Arnhem pour une place dans la phase de poules de la Conference League. Le club néerlandais a rejoint l'Europe via une saison qui l'a vu atteindre la finale de la Coupe des Pays-Bas (battus par l'Ajax Amsterdam) et une quatrième place en championnat. La recette de l'équipe est simple : un football dynamique, très jeune et moderne, emmené par un entraîneur issu (tiens, tiens...) de la galaxie Red Bull. Ce cocktail a ébloui tout le petit monde du football néerlandais la saison dernière, pour se libérer de l'image de club satellite de Chelsea qui lui collait à la peau.

Un onze de base plus jeune que celui d'Anderlecht

L'affrontement entre Vitesse et Anderlecht, c'est celui de la jeunesse au pouvoir. Et à ce jeu-là, les Néerlandais sont encore plus poupons que leurs voisins bruxellois. Lors du match d'ouverture contre PEC Zwolle, l'âge moyen du onze de base était de 22,9 ; contre 24,9 pour le Sporting d'Anderlecht. Cette saison, six joueurs de moins de 22 ans sont venus garnir l'effectif de l'équipe première. Faire fleurir une jeunesse prometteuse, c'est le pari de Thomas Letsch. L'entraîneur allemand coche plusieurs case du profil-type du "laptoptrainer", ou de "l'entraîneur-ordinateur" : un homme au passé de joueur anonyme, bouffeur de datas et adepte du gegenpressing. Ce style de jeu, désormais largement répandu dans le football européen, implique un pressing immédiat à la perte de balle et une organisation qui permet de la récupérer en moins de sept secondes. A priori, une opposition qui peut faire des étincelles contre le football de Vincent Kompany.

L'héritage de Chelsea

2 images © Tous droits réservés

Même si le club s'est toujours défendu d'un accord formel avec Chelsea, l'étiquette de "satellite" du club londonien colle à la peau de Vitesse Arnhem. En tout, 29 joueurs des Blues ont été envoyés en stage du côté des Pays-Bas. Parmi les réussites les plus probantes : Nemanja Matic ou Mason Mount. Des connaissances anderlechtoises ont également connu le club arnhemois : Charly Musonda Jr, au pire de sa blessure au genou (4 rencontres seulement en deux saisons); et Matt Miazga, "Air Force One" dans la défense bruxelloise l'année dernière. Cette saison en revanche, Chelsea n'a envoyé aucun joueur de l'autre côté de la Manche. La raison est simple : la FIFA tente aujourd'hui de réguler ce mécanisme de prêts dont Chelsea s'est fait le chantre. Durant des années, les Blues ont acheté des jeunes joueurs à foison afin de les prêter partout en Europe, soit dans le but de les rapatrier plus tard (comme Mount ou Matic) ou les revendre avec plus-value (comme De Bruyne ou Lukaku à l'époque). Cette saison, le club néerlandais continue d'emprunter des joueurs, mais a diversifié son réseau. Yann Gboho (Rennes, 20 ans), Nikolai Baden Frederiksen (Juventus, 21 ans) ou Yapi Romaric (Brighton, 21 ans) sont autant de promesses venues de clubs réputés sur la scène européenne. Et la direction se montre inventive, puisqu'elle n'a pas déboursé le moindre centime en indemnité de transferts cet été.

Openda, suspendu à l'aller mais prêt à tout casser

Autre promesse sur qui Vitesse mise : Loïs Openda. Le Belge entame sa deuxième saison en prêt du côté des Pays-Bas. Il avait bouclé son premier exercice avec 10 buts en championnat, en terminant meilleur réalisateur de son équipe. Le Diablotin s'épanouit pleinement dans le football proposé par son coach : la qualité de projection dans la profondeur du Liégeois est l'un des atouts majeurs de l'équipe. Il sera suspendu lors du match aller, mais aura à coeur de s'illustrer dans un affrontement qui va avoir un large écho en Belgique. Et le club de Vitesse veut absolument retrouver une phase de poules de coupe d'Europe. Ce serait une première depuis 2017. A l'époque, ils avaient trébuché dans un groupe avec Zulte-Waregem.