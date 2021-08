Conference League : Anderlecht s’incline à Vitesse et vivra une nouvelle saison sans Europe

Anderlecht s’est incliné 2-1 en barrage retour de la Conference League sur la pelouse de Vitesse Arnhem. Maximilian Wittek a concrétisé la domination locale en signant un doublé. Lior Rafaelov pensait relancer l’enjeu à dix minutes du terme en réduisant la marque, sans succès. Les Bruxellois ont été dominés dans tous les compartiments du jeu.

Après le festival offensif du match aller où les deux équipes s’étaient quittées sur le score de 3-3, le barrage retour de Conference League entre Anderlecht et Vitesse Arnhem s’annonçait plus fermé. Les Néerlandais ont bien reçu le message, mais pas les Bruxellois, menés dès l'entame de match. Sur un corner joué en deux temps, Josh Cullen dévie la frappe de Maximilian Wittek, étrangement seul, dans le but d’un Hendrik Van Crombrugge impuissant (3', 1-0). Si l’Allemand à l’occasion de doubler la mise quelques minutes plus tard, il attendra finalement le début de la seconde mi-temps pour planter sa deuxième rose de la soirée (49', 2-0). Une nouvelle fois, au moment d'armer sa frappe, aucun Anderlechtois n'était dans les parages.

Du côté bruxellois, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Trop tendres dans les duels, les hommes de Vincent Kompany ont eu du mal à conserver le ballon dans la partie de terrain adverse. La frappe en première attention de Joshua Zirkzee sortie par le gardien local (22') a été la seule véritable occasion du Sporting jusqu’à la réduction du score de Lior Rafaelov à dix minutes du terme. Transparent durant la rencontre, l’Israélien était au bon endroit pour récupérer le ballon après la tentative sur le poteau de Kristoffer Olsson (80', 2-1).

Ce déplacement aux Pays-Bas était sans doute l'un des matches les plus importants de Vincent Kompany depuis son arrivée à Neerpede. Ses hommes n'ont cependant pas été au rendez-vous et vivront une troisième saison consécutive sans prester en phrase de poules d'une compétition européenne. Les Mauves, en panne offensivement, n'ont jamais réussi à mettre en difficulté leur adversaire du jour. Personne n'est à sortir du lot.

Les Bruxellois auront des regrets vu leur prestation du soir, mais surtout d'avoir laissé filer la qualification lors de la rencontre au Lotto Park. À domicile, Anderlecht a eu les cartes en main pour faire la différence.

La seule satisfaction belge de la soirée se nomme Lois Openda. Titulaire en pointe de l'attaque de Vitesse, le diablotin a été le premier défenseur des siens. Le joueur prêté par Bruges rend une copie intéressante et de bon augure avant les matches de qualification pour l'Euro 2023.