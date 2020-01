Concours : quel est votre slogan pour l'Euro 2020 ? - Football Euro 2020 - 24/01/2020 On ne vous l’apprend certainement pas, en juin prochain nos Diables Rouges prendront part à l'Euro de football et tenteront, une fois de plus, de nous faire rêver ! À cette occasion, la RTBF vous propose de participer à un concours exceptionnel en envoyant vos idées de slogan pour la campagne RTBF de l'Euro 2020. Si votre idée est sélectionnée, vous remporterez deux places pour le prochain match des Diables Rouges en Belgique qui sera diffusé par la RTBF ! Pour vous aider dans votre réflexion, le slogan doit faire référence à l'Euro, au football et/ou aux Diables Rouges. Les slogans très courts auront notre préférence. Souvenez-vous, pour l'Euro 2016, le slogan de notre campagne était "Bleu Blanc Diables" et pour le Mondial 2018, nous vous avions proposé " L'épopée Russe ". Alors faites tourner vos méninges et laissez aller votre imagination !