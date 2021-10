Complètement Foot, Stéphane Bréda : "On voit clairement sur le ralenti que Castagne touche d'abord le pied"

A l’issue de la rencontre opposant la Belgique à l’Italie, Roberto Martinez a remis en cause le niveau de l’arbitrage au micro de nos confrères de Sporza :"Je n’ai pas aimé l’arbitrage. Dans ce genre de match, les arbitres sont pris par l’émotion car ils n’ont plus l’habitude de siffler face à un public. L’arbitrage n’était pas au niveau de la première à la dernière minute". Le sélectionneur a notamment pointé du doigt la décision sur le penalty provoqué par Timothy Castagne. Mais selon notre arbitre "Complètement Foot", Stéphane Bréda, il y avait bien faute pour l’Italie : "Castagne touche le pied du joueur italien. Ce qui est dommage, c’est que l’action n’est pas forcément dangereuse. Il pensait sans doute atteindre le ballon directement mais il prend un risque et on le paye cash. J’ai eu un petit doute à vitesse réelle, mais on voit clairement sur le ralenti qu'il touche d'abord le pied du joueur italien et qu'il n'effleure pas le ballon".

D’habitude plus calme en bord de terrain et en interview, Martinez s’en est également pris au nombre de cartons jaunes distribués lors des deux dernières confrontations. "L’arbitre tient compte de la situation et du stress de la rencontre. Sur l’énervement de Toby Alderweireld, il n’y a pas vraiment de méchanceté mais un joueur de cette expérience doit se méfier d’une telle réaction. Il n’est pas dit que si Collina arbitrait ce match, Aldeweireld soit encore sur le terrain" conclut Stéphane Bréda.