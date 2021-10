Complètement Foot, Pascal Scime : "Il y a beaucoup de boulot pour Luka Elsner"

"Il y a beaucoup de boulot pour Luka Elsner", souligne Pascal Scimè. "Le but du Standard est magnifiquement construit et je pense qu’il faut se baser là-dessus. On n’avait pas affaire à des "phénomènes" qui sont devenus des "chèvres", et vice-versa. Quand on a des qualités dans un noyau, même si elles sont latentes, elles sont là. De temps en temps, il faut vraiment bien chercher pour les trouver mais elles sont là. C’est à Luka Elsner à imprégner ses joueurs de son football. On voit qu'il y a beaucoup de verticalité, c’est bien quand on a les profils. Mais on a aussi dans cette équipe des profils, au milieu de terrain notamment, qui aiment le ballon. Donc il va falloir trouver cet équilibre. On sent que c’est une équipe qui est encore convalescente."



Notre consultant Clément Tainmont poursuit sur les principes de jeu de l'entraineur slovène : "À Courtrai, ça a marché car il a préparé la saison avec des joueurs, des profils qui correspondent à sa philosophie. Au Standard, peut-être que ces profils-là, il les a un peu moins. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, alors que lui, c’est quelqu’un qui aime beaucoup la contre-attaque. Il s’appuie beaucoup sur les idées de Leipzig, sur les seconds ballons qui permettent de favoriser des contre-attaques et des déséquilibres. On sent qu’il veut aussi être dans ces principes-là au Standard. Il doit par contre composer avec les profils de l’équipe. On a un Tapsoba qui correspond à sa philosophie, très vertical, très rapide, capable de déséquilibrer une défense. Mais il faut savoir trouver les profils. Est-ce qu’il va continuer dans sa philosophie comme il le fait depuis qu’il coache en Belgique ou est-ce qu’il va s’adapter à ce qu’il a à sa disposition ? Aujourd’hui, je suis dubitatif sur sa philosophie par rapport à la composition du noyau."



Et Pascal Scimè de conclure : "Je pense qu’il faudra aller puiser dans les caisses en janvier, et peut-être essayer de caser certains profils excédentaires ailleurs, pour tenter d’aller chercher l’un ou l’autre joueur qui correspondrait vraiment à la philosophie de l’entraîneur. Je n’ai pas d’infos mais il ne m’étonnerait pas que quelqu’un comme Faïz Selemani puisse aller au Standard au mois de janvier. C’est le genre de profil qu’adore Luka Elsner. À l’Union, il avait des flèches. Devant, il avait des joueurs de transition rapide, de contre et qui savaient aller chercher cette profondeur, qu’il n’y a peut-être pas ou pas suffisamment au Standard aujourd'hui."