Comme chaque dimanche, toute l'équipe de Complètement Foot reviendra sur les matchs du week-end. David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga débrieferont notamment le match entre le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht.

Et durant la soirée, un invité exceptionnel reviendra sur son récent transfert : Thomas Henry. L'ex-attaquant d'OHL évolue désormais en Italie et a même d'ores et déjà ouvert son compteur but avec le Venezia FC.