Complètement Foot : L’intervention du VAR sur la faute de Youri Tielemans, "indiscutable" selon Stéphane Bréda

Y’avait-il faute de Youri Tielemans sur le pied d’Antoine Griezmann dans la surface ? Non dans un premier temps pour l’arbitre allemand Daniel Siebert. Il aura fallu quand même attendre deux longues minutes et une vérification de la VAR pour que le penalty soit accordé.

Mais la faute est-elle incontestable ? C’est en tout cas l’avis de notre arbitre consultant Stéphane Bréda. "Le VAR prend deux décisions non pas contre l’équipe belge, mais deux décisions qui sont justes. La faute n’aurait peut-être pas été sifflé sans la VAR, mais elle est là et il faut faire avec. Tielemans ne doit pas prendre ce genre de risque à ce moment-là, c’est une erreur de jeunesse et il n’était plus dans son match en deuxième période, ça risque de lui trotter dans la tête encore un moment. Mais la faute sur le penalty est indiscutable". Pour rappel, la Var peut être utilisée en cas d’erreur manifeste du corps arbitral. "Il y a erreur, parce que c’est une petite faute dans le rectangle. Et elle est manifeste car elle influence tout le reste du match. D’ailleurs, personne ne conteste" poursuit notre consultant.

Concernant le but annulé de Romelu Lukaku en toute fin de match, l’utilisation du VAR a tenu ses promesses. "Evidemment qu’on est déçu. Mais une fois que c’est sifflé et qu’on constate qu’il y a hors-jeu, c’est la règle et c’est comme ça. La VAR nous donne la certitude que s'il n'y avait pas la VAR. Il faut accepter les règles".