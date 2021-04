Complètement Foot : Kabasele sur son niveau, "je peux encore évoluer en Premier League ou en équipe nationale"

Ce dimanche, dans Complètement Foot, toute l’équipe a reçu Christian Kabasele en invité. Le défenseur vient de fêter la montée en Premier League et évoque son futur, notamment avec les Diables Rouges. Morceaux choisis.

Sur la difficulté de remonter en Premier League :

"Il y a plus de matches en Championship. On joue tous les 3 jours et le foot n’est pas le même. Il y a beaucoup de combats et pas mal d’équipes peuvent espérer monter. Mais ça fait du bien de pouvoir assurer la promotion à deux matches de la fin."

Sur son temps de jeu et sa blessure cette saison :

"On a tous plus ou moins le même pourcentage de temps de jeu dans l’équipe. Et j’ai disputé des matches de très bon niveau avec la meilleure défense du championnat. Par contre, avec la blessure que j’ai eue en novembre, j’ai décidé de ne pas la soigner directement et elle m’a écarté plus tard des terrains pendant 12 semaines. Ça a coïncidé avec l’arrivée d’un nouveau coach et des choses ont été mises en place. C'était compliqué pour revenir."

Objectif sur le long terme et le court terme ?

"J’ai toujours l’objectif de revenir en sélection même si je n’ai plus été repris. Mais il peut y avoir des surprises. J’ai toujours travaillé cette saison et je reçois toujours les présélections de Roberto Martinez et je sais que je suis encore suivi. J’espère avoir encore du temps de jeu sur les deux derniers matches en club. Au dernier euro, je n’étais pas dans la liste des présélections, mais j’ai été finalement pris. Je crois toujours en moi et je démontre que j’ai toujours le niveau pour évoluer en Premier League ou en équipe nationale."

Sur ce qu’il va faire ces prochaines semaines ?

"Il reste encore deux matches à disputer. Et puis, j’ai prévu de finir mes cours d’entraîneurs afin d’avoir l’UEFA A et je dois encore passer mes exams. Je suis les cours avec Axel Witsel, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne notamment. C’est une bonne opportunité de passer ces diplômes-là. Je ne sais pas si je veux devenir coach plus tard, mais ça peut toujours servir."

Watford est promu et accompagnera en Premier League Norwich City, premier et déjà assuré de monter. Le club de Kabasele avait été relégué à l’issue de la dernière saison. Norwich est premier avec 93 points, Watford suit avec 88 unités au compteur alors qu’il reste deux journées à disputer.