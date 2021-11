Pour Pascal Scimè, le partage est logique. "Même si les Brugeois vont dire qu’ils auraient dû tuer le match en première mi-temps et que sur base de ça, ils méritaient les 3 points. Les Standardmen vont dire qu’ils ont eu l’occasion du 2-3, qu'ils ont fait preuve de caractère, de courage, qu'ils étaient bien organisés et que sur base de ce qu'ils ont montré en deuxième mi-temps, ils méritaient les trois points. Je pense que la vérité est un peu entre les deux." Il poursuit en soulignant la bonne tenue du Standard : "Après quatre matches, Luka Elsner n’a certes que quatre points mais il est invaincu. Il sort de Bruges invaincu et surtout avec une confiance. Confiance non pas en ses méthodes, non pas en son travail mais une confiance accrue en son groupe. Et pour le groupe c’est une auto-estime. Le travail de la semaine, le chemin entrepris avec cet entraineur-là et ce nouveau staff technique est en train de payer parce que le Standard a joué avec beaucoup de personnalité. Le plan de jeu était clair, les espaces étaient réduits et on a eu des joueurs qui ont fait passer l’intelligence et le courage avant la qualité technique. Le Standard profite quand même que le Club ait joué en Coupe d’Europe et qu’il était peut-être moins bien. Mais ça n’enlève rien à la prestation du Standard. Peut-être que j’aurais moins aimé voir ce match sans les erreurs des gardiens. Force est de constater qu’aujourd’hui, ils ont joué les protagonistes."



Joachim Mununga tient lui aussi à analyser cette rencontre en distinguant les deux-mi-temps : "En première mi-temps, il n’y a qu’un seul nom qui me revient en tête, c’est Balanta, qui a pris une place phénoménale dans le milieu de terrain. Sa zone d’impact était partout. Il a posé énormément de problèmes au Standard. Ils n’arrivaient pas à développer leur jeu parce qu’il mettait trop d’impact physique. En première mi-temps, il y avait vraiment un plan très clair du côté standardman. C’était de bien défendre et d’essayer de profiter des reconversions. Mais elles ont été plutôt mal jouées. On n’avait pas de sérénité quand on récupérait le ballon. En deuxième mi-temps, on a eu droit à un autre Standard. Ce Standard-là, honnêtement m’a charmé. En seconde période, le Standard a montré la seule manière d’aller mettre en difficulté ce Club de Bruges. Un pressing très haut, jouer sans complexe avec une agressivité énorme. On pense à Jackson Muleka devant qui n’a pas arrêté de mettre la pression. Mignolet a constamment été mis sous pression par le pressing de Muleka. Dragus, qui a joué une rencontre plutôt moyenne, a fait partie de ceux qui ont mis énormément de pression et qui ont permis au bloc du Standard de revenir chercher le ballon un peu plus haut. Et quand le Standard joue un peu plus haut, on se retrouve à voir des individualités qui ont pris de la confiance. Comme Donnum, Cimirot, Raskin, Bastien."

Et Pascal Scimè d'enchérir : "Maintenant on n'attend pas ce type de prestations uniquement contre Bruges. Il faut que les prestations soient confirmées à domicile comme en déplacement, peu importe l’adversaire. Et que les joueurs aillent chercher ce rendement-là dans la régularité."