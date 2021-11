Pour Pascal Scimè, c’était un match convaincant : "On a fait ce qu’il fallait. On a ouvert le score très vite et on s’est mis sur le velours très vite. On a dominé l’adversaire. Pour le reste, on aurait pu être un peu plus méchants en phase de conclusion. Je n’ai pas aimé ce petit moment de flottement où on a concédé ce but à 2-0. Ça ne prête pas à conséquence parce que c’est l’Estonie mais je suis sûr que Thibaut Courtois va râler. C’est aussi sur ce genre de phase-là, dans ce type de match, qu'on doit être bons et rester focus tout le temps. À 2-0, tu ne peux pas prendre ce but-là. Tu ne peux pas te faire dépasser comme l’a fait Denayer. Tu ne peux pas ne pas être concerné par cette phase, comme Vertonghen qui s’arrête et qui laisse passer le futur buteur. Problème de communication. Peut-être un problème de gestion de ces moments-là."



Joachim Mununga retient un match "limpide mais pas parfait". "C’était une prestation aboutie des Diables. Une prestation très sérieuse mais pas parfaite parce qu’on a eu un moment de flottement où on n’a manqué un peu de rigueur dans cette charnière centrale défensive. Mais je pense qu'il faut simplement retenir le score final. Il faut retenir qu’on a réussi à garder concernés beaucoup de joueurs. On a vu des joueurs qui ont montré qu’ils avaient encore faim, qu’ils pouvaient encore faire valoir cette saine concurrence qui règne chez les Diables Rouges. À l'image des remplaçants, notamment Alexis Saelemaekers qui est rentré avec beaucoup d’intensité et a laissé entrevoir de belles choses. On a besoin de ces petits coups de folie."



Notre consultant tient aussi à souligner la prestation de Yannick Carrasco qui a parfois été remis en question par le passé : "Dans le secteur offensif, il a été décisif. Sur le premier goal de Benteke, on va dire que c'est lui qui donne l'assist, même s'il y a une erreur du gardien. Et puis un coup de génie, cette frappe du pied gauche. C’est un obus qu’il envoie. Il a été bon dans les combinaisons et on a vu que quand Carrasco est en confiance, il peut déstabiliser énormément de défenses."

Et Pascal de mettre en avant la personnalité qu'a montré l'ensemble de l'équipe : "Même si on met entre parenthèses l’adversaire, il y a eu de la personnalité dans le chef de certains. Il y a eu des gestes, de l’initiative. On a osé. Le but de Carrasco est splendide. Celui annulé de Saelemaekers est d’un culot, qui est le signe que les joueurs ont aussi envie de se faire plaisir."