Dimanche soir, l’équipe de "Complètement Foot" a accueilli Dante Vanzeir, le nouveau venu dans la sélection de Roberto Martinez. L'attaquant unioniste est revenu sur cette première convocation chez les Diables Rouges ainsi que sur le début de saison tonitruant de l’Union Saint-Gilloise.

Alors qu'il avait terminé la saison passée blessé, Dante Vanzeir est, de sa propre initiative, parti en stage en altitude pour préparer cette saison. Derrière cette sélection en équipe nationale, il y a beaucoup de travail ...

"Je voulais être prêt et n’avoir aucun regret quand la saison commençait. C’est pour ça que j’ai fait quelques efforts supplémentaires, comme le stage en France. Pour revenir encore un peu plus fort que l’année passée."



À côté des stats (9 buts, 6 assists), quelle est la qualité de Dante Vanzeir, son point fort ?

"Je pense que sur le terrain, je ne suis pas un joueur très technique. J’aime bien être efficace et aller directement au but. C’est pour cela que j’utilise beaucoup ma vitesse, mes courses en profondeur. Avec mes blessures et les coups durs dans ma carrière, je suis devenu plus fort mentalement. Et je pense que le mélange des deux représente le footballeur que je suis aujourd’hui."



"Je vais essayer de me montrer et de faire de mon mieux."

© Tous droits réservés Est-ce que vous avez appris que vous étiez Diable Rouge avant l’annonce officielle ? Et quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé ?

"Non, je ne savais rien. C’était un jour normal, on a eu fini l'entraînement vers 12H. Je savais que c’était l’heure du livestream pour la sélection des Diables Rouges. J’étais en haut avec notre kiné et notre masseur, et les joueurs étaient en train de regarder en bas. Je n’avais pas encore entendu mon nom que, dans le vestiaire, ils étaient déjà en train de crier et de sauter. C’était un moment extraordinaire. [...] C’est comme un rêve qui se réalise. Et on pense à tous les efforts qu'on a faits. Hier tu travailles mais tu n’as pas d’office le résultat tout de suite."



Avez-vous préparé quelque chose pour le rassemblement ?

"Pas encore vraiment, c’est toujours une surprise pour moi. Je sais que je dois chanter quelque chose, mais même ça je n’ai pas encore réfléchi."



Est-ce qu’il y a des joueurs qui t’impressionnent dans la sélection ?

"Ce sont des joueurs qui ont gagné la Champions League, joué l’Euro et la Coupe du Monde. Quand tu vois De Bruyne à la télé, c’est magnifique la façon dont il joue. Je pensais que c’était encore très loin pour moi. Dans 2 jours, je m’entraînerai et je jouerai avec lui, c’est quelque chose de très spécial. Je vais apprendre beaucoup et c’est aussi mon premier objectif."



Vous espérez avoir un peu de temps de jeu ?

"Je suis réaliste et en même temps ambitieux. Je vais essayer de me montrer et de faire de mon mieux. Mais on verra bien, c’est Martinez qui décide."



"Le premier objectif c’est de rester en première division."

© Tous droits réservés Où peut s’arrêter l’Union Saint-Gilloise ?

"C’est difficile à dire. En ce moment, on se sent très bien, tout va bien, on est efficace. Chaque semaine, on crée une petite surprise. C’est vraiment magnifique et je pense qu’on peut continuer comme ça. Il n’y a pas de pression, on ne doit pas finir dans le Top 8 par exemple. Le premier objectif c’est de rester en première division."



Samedi soir, on avait l’impression que vous étiez injouables, est-ce que vous aviez la même impression ?

"On connaît nos qualités. Il y a juste le match à Gand où l’on a un peu volé les points. Mais pour le reste, c’était mérité. Notre équipe a de l’humilité, mais on a l’ambition pour gagner chaque match. C’est dans le caractère de Felice Mazzu. Ce n’est jamais fini, ce n’est jamais assez. On continue à travailler avec cet esprit."



C’est quoi l’âme de ce club ?

"L’Union c’est magique. Même pour moi en tant que joueur, quand je joue sur le terrain, c’est quelque chose de spécial. Les supporters sont toujours là en train de crier et de chanter. Ça nous donne de la force. Et maintenant, même des gens qui ne regardent pas le football veulent venir car c’est magique dans ce stade. C’est très bien pour l’Union et pour le futur."