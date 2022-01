Paul Onuachu posant avec sa compagne et le Soulier d'Or. © BELGA PHOTO DIRK WAEM

Paul Onuachu a remporté ce mercredi soir son premier Soulier d'Or. Auteur d'une fin de saison incroyable avec Genk l'année passée (qui avait terminé deuxième derrière le Club de Bruges), cette récompense n'est pas une surprise pour Pascal Scimè. "Sur ce qu’il a réalisé la saison dernière, c'est indiscutable. Il a atteint le cap des 30 buts. On ne doit pas se focaliser sur les derniers mois, où c’est un naufrage collectif de Genk. Il remporte le Soulier d'Or avec 330 points." Il complète en expliquant qu'il le doit principalement aux points qu'il a obtenus lors du premier tour du scrutin. Pour lui, le trophée a sans doute été perdu par les Brugeois avec la dispersion des points. "Elle coûte le Soulier d’Or à un Brugeois. Lang est deuxième à 61 points et De Ketelaere est à 62 points. C’était le scénario qui était escompté pour cette cérémonie. Il n’y a que les Brugeois qui pouvaient le perdre."



Notre consultant, Clément Tainmont, abonde dans le sens de Pascal Scimè, même s'il ne cache pas une légère déception de voir le titre échapper au brugeois Charles de Ketelaere. "Il ne faut rien enlever à toute la qualité et à l’omniprésence sur l’ensemble de la saison de Paul Onuachu qui le mérite aussi comme les autres." Malgré une petite baisse de régime en ce début de saison avec Genk, les chiffres du premier tour ont parlé. "Sur les statistiques du premier tour, il n’y a pas photo, il était au-dessus avec Genk. Sur sa deuxième partie d'année, on est un peu plus circonspect de voir ce trophée être attribué à Paul. Il mérite son titre même s'il a été un peu moins performant sur cette deuxième partie de l'année."



Pascal Scimè conclut en parlant du plébiscite reçu par le joueur de Genk. C'est la deuxième fois qu'il finit devant Noa Lang. "Lors du vote pour le titre de footballeur pro reçu l'année passée (ndlr : là ce sont les joueurs et les entraîneurs qui votent), les votes étaient unanimes. Ici, les journalistes ont épousé la même trajectoire que les footballeurs et les entraîneurs."