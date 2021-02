Comme Raymond Domenech, ils ont pris la porte rapidement

Fabio Grosso n'est resté que trois matchs sur le banc de Brescia. © Gianluca Checchi - LaPresse

En 2019, Brescia connaît un début de saison compliqué sous les ordres d’Eugenio Corini. Les Biancazzurri n’ont gagné que deux matchs en onze journées de championnat et viennent d’enchaîner six matchs sans la moindre victoire. La direction prend la décision de virer son coach pour installer Fabio Grosso, champion du monde en 2006 avec l’Italie. L’expérience avec le nouveau coach est courte et s’avère être un échec cuisant : trois matchs, trois défaites, zéro but inscrit et dix encaissés. Grosso est débarqué après trois matchs et est remplacé par… son prédécesseur. Eugenio Corini revient moins d’un mois après son départ mais est de nouveau viré deux mois plus tard. Son remplaçant, Diego López, ne parvient pas à empêcher la descente de Brescia en Serie B.