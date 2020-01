Comme Giroud en 2017, Jahanbakhsch illumine le Jour de l'an d'un superbe but

L’Iranien Alireza Jahanbakhsh a offert le premier point de l’année 2020 à Brighton & Hove Albion mercredi après-midi en réussissant une superbe retournée face à Chelsea (1-1). Un très beau geste qui rappelle celui d’Olivier Giroud avec Arsenal en 2017. Le Français avait lui aussi marqué un but exceptionnel – une aile de pigeon en lucarne – lors du premier jour de l’année. Son but avait reçu le Prix Puskas de plus beau but de la saison à la fin de l’année 2017.