Colin Coosemans signe au Sporting d'Anderlecht en tant que troisième gardien

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé ce mercredi matin la signature de Colin Coosemans. Le Belge, qui quitte La Gantoise, a signé pour deux saisons. "Je suis très fier de pouvoir jouer à Anderlecht et j'ai hâte de rencontrer le groupe. Me mesurer chaque jour avec les autres gardiens de but sera un grand défi. D'après tout ce que j'ai vu et entendu, je remarque qu'un nouveau vent et de nouvelles ambitions soufflent dans le club. Je suis aussi impatient de travailler avec Vincent Kompany, Jelle Ten Rouwelaar et le reste du staff", peut-on lire dans un communiqué envoyé par le club bruxellois.

Chez les Mauves, une valse des gardiens va s'opérer dans les prochaines semaines. Warner Hahn va repartir tout aussi vite qu'il est venu, Timon Wellenreuther n'a pas donné satisfaction et pourrait déjà se trouver une porte de sortie malgré un contrat qui court jusque 2024. Bart Verbruggen, titulaire durant ces playoffs, reste encore jeune (18 ans) et ne sera pas considéré comme le numéro un. Hendrik Van Crombrugge, blessé depuis novembre, doit faire son retour entre les perches la saison prochaine. Colin Coosemans viendra donc officier en tant que numéro trois, rôle qu'il occupait déjà cette saison derrière Sinan Bolat et Davy Roef.