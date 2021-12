Codeco : le sport épargné par les nouvelles mesures, pas de huis clos dans les stades

Le Comité de concertation a livré ses verdicts. Cinq nouvelles mesures ont été présentées, elles épargnent le sport. On craignait un retour au huis clos pour les stades de football et l’interdiction du sport amateur en intérieur, mais il n’en est rien.

Le CODECO a bien annoncé l’interdiction d'activités et de rencontres à l’intérieur. Mais avec une exception pour le sport en intérieur. "Cette exception est justifiée par l’importance de la pratique du sport pour le bien-être mental", a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo.

Par contre, comme lors des dernières mesures, le public est interdit pour les compétitions sportives en intérieur. Pour l’extérieur, beaucoup craignaient un retour du huis clos dans les stades de foot. Mais là encore, le CODECO a fait preuve de clémence en autorisant le public pour les compétitions sportives extérieures. Tout en précisant qu’il était nécessaire de "tenter de maintenir une certaine distance". Les matches de football de Pro League programmés ce week-end pourront donc encore accueillir du public.

"Le sport contribue à la santé mentale. Et c'était important de continuer à permettre à la population de se sentir bien sa tête. Nous avons donc décidé de maintenir les compétitions à l'intérieur comme à l'extérieur. Il s'agit d'un élément important pour la santé mentale et psychologique de notre population et des jeunes en particulier. On l'a vu avec les précédentes vagues", a lui affirmé Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans leurs recommandations, les experts du GEMS avaient insisté pour que tous les évènements de loisirs, culturels, religieux ou sportifs à grande échelle (soit plus de 200 personnes) en intérieur et dans les lieux extérieurs bondés soient suspendus. Un conseil qui valait donc pour les compétitions de football et d’autres sports.