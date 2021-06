Clément Tainmont : "Lukaku est non seulement devenu le leader de l’attaque, mais aussi de cette équipe"

Ce dimanche, les Diables Rouges se sont imposés (1-0) lors de leur dernier match de préparation avant l’Euro. Dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont sont revenus sur cette victoire.

Notre nouveau consultant a tout d’abord qualifié la prestation des Belges comme étant "appliquée". "On a senti un groupe appliqué qui a respecté les consignes de Roberto Martinez. Il y avait un bon bloc, une bonne pression positive vers l’avant pour contrarier le bloc adverse. On a senti des bonnes intentions même si ça aurait pu être beaucoup mieux dans l’animation offensive. Il y a eu beaucoup de gestion surtout en deuxième mi-temps."

Pascal Scimè a quant à lui évoqué le terme "sécurisant" pour résumer ce match. "Il y avait quelques doutes après le match face à la Grèce. La prestation aujourd’hui a été solide pendant une grosse heure de jeu a été solide. On a vu de l’application, de la détermination, du respect des consignes. On a aussi vu certains joueurs être généreux, ils n’en ont pas gardé sous la semelle face à un adversaire qui a réussi à nous faire mal quand il a voulu jouer. De là à dire que la Belgique est prête pour l’Euro, je ne sais pas, mais ça nous donne un bon espoir pour la suite."

Clément Tainmont, ancien joueur de Charleroi et de Malines, a été impressionné par l’importance de Romelu Lukaku chez les Diables : "Lukaku, c’est le patron. Avec les matchs à huis clos, on entend les joueurs parler et on sent que par la parole il impulse quelque chose au reste du groupe. En plus de par son poste de pivot, on vient s’appuyer sur lui. Ça prouve l’importance qu’il a dans ce groupe. Même tout seul il est capable de se créer des occasions, il est capable d’amener du rythme et de faire monter le bloc de par sa conservation. Même si on ajoute De Bruyne et Hazard, il est devenu le leader non seulement de l’attaque mais aussi de cette équipe."

Et Pascal Scimè d'ajouter, "je pense qu'il faut aussi ressortir un autre élément du lot, c'est Yannick Ferreira Carrasco. Je vois mal un onze de base sans lui."