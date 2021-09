Clément Tainmont : "Dans ce contexte de derby, le Standard a fait le nécessaire, mais au niveau de la manière on peut en attendre plus"

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont sont longuement revenus sur la victoire du Standard sur la pelouse de Seraing.

Clément Tainmont a tout d’abord donné son analyse. "Aujourd’hui pour le Standard, l’important ce sont les trois points. Ils ont été bousculés par cette équipe de Seraing. Arnaud Bodart a fait de nombreuses interventions qui ont permis au Standard de l’emporter. Seraing a laissé très peu d’opportunités. Ce sera une équipe qui sera très difficile à aller battre chez elle. Dans ce contexte de derby, le Standard a fait le nécessaire. Mais au niveau de la manière on peut en attendre plus."

Pascal Scimè s’attendait quant à lui "à tout sauf à un match spectaculaire. Le Standard devait aujourd’hui retrouver les valeurs qui étaient les siennes qu’il avait complètement oubliées à l’Union Saint-Gilloise. On a vu une équipe qui était déterminée à aller chercher un résultat, une équipe qui a retrouvé une partie de son ADN. Il fallait prendre les trois points avant de recevoir le Sporting d’Anderlecht pour reprendre confiance.

Il ajoute "Je m’attendais à voir autre chose en termes de qualités. Quand tu as un ballon positif, tu dois pouvoir surprendre. Cette équipe manque un peu de surprise. Mais ce n’est pas anormal quand on voit d’où elle vient. Et puis il ne faut pas sous-estimer Seraing. Ce n’est pas un oiseau pour le chat. Il y a de la qualité et derrière il y a un club de Ligue 1. C’est une belle équipe et le partage aurait peut-être été plus logique."

La semaine prochaine, il y aura plus de pression sur Mbaye Leye que sur Vincent Kompany

Et Clément Tainmont de réagir "Quand je vois qu’en deuxième mi-temps il a fallu la 85e minute pour avoir une frappe de Samuel Bastien, ce n’est pas suffisant. Leye doit maintenant mettre l’accent sur l’animation offensive qui donne du plaisir aux supporters."

Et selon Pascal Scimè, il y aura de la pression sur les épaules de l’entraîneur du Standard la semaine prochaine. "Huit jours avant Standard-Anderlecht, les Liégeois ne gagnent que 0-1 à Seraing sans la manière alors que les autres en mettent 7 à Malines. Les supporters sont donc dans ce prisme-là. La semaine prochaine, il y aura plus de pression sur Mbaye Leye que sur Vincent Kompany. Il serait de bon ton pour le Standard de prendre des points. Et s’ils perdent ce match, il faut le perdre en jouant. Il faut enflammer ce stade et donner quelque chose au public. S’il ne donne rien au public, le public ne va pas le pardonner. Et si le public ne pardonne pas, la direction pourrait changer sa manière de voir les choses."