Clément Tainmont : "Anderlecht a eu une bonne réaction mais ils s'en sortent quand même très bien"

Pascal Scimè était également impressionné par les rebondissements de cette rencontre. "C’était un ascenseur émotionnel. On passe de 0-2 à 1-2 et presque 2-2 juste avant la mi-temps. Et puis ce qui est assez paradoxal c’est qu’Anderlecht est meilleur que son adversaire en infériorité numérique. Ils ont poussé et auraient dû égaliser plus tôt. Je ne m’explique pas comment Louvain s’est arrêté de jouer à 11 contre 10. En fin de match à 2-2, ils se sont même remis à jouer."

Clément Tainmont a tout d’abord estimé que "c’était un match à rebondissements. […] Sur ses temps de possession, cette équipe de Louvain a eu l’avantage d’être efficace et de souvent isoler Mercier et Mertens. Quand on laisse de l’espace à ces joueurs, ils sont capables d’avoir des coups d’éclat et de donner de très bonnes balles. C’est ce qui a permis à Louvain de mener par deux buts. Anderlecht a ensuite eu une belle réaction pour revenir à 2-2. Mais ils s’en sortent très bien quand même."

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont sont revenus sur le partage entre le Sporting d’Anderlecht et OHL. Un match riche en rebondissements qui a offert pas mal d’émotions aux supporters.

Kaba a manqué le penalty qui aurait permis à Louvain de repartir avec les 3 points. © Tous droits réservés

Kaba, le bon tireur ?

À quelques secondes du coup de sifflet final, OHL aurait pu prendre les 3 points sur penalty. Une occasion finalement manquée. "Au moment où on a vu que c’était Sory Kaba qui s’élançait pour tirer ce penalty, Clément et moi on s’est dit qu’il allait le rater" explique Pascal Scimé. "On s’attendait à un autre tireur. Il était fatigué et il avait énormément couru. Je n’étais pas convaincu par sa course d’élan. Ne tirez jamais un penalty comme ça. Mais tant mieux pour Van Crombrugge qui avait peut-être besoin de ça pour redevenir le Van Crombrugge d’il y a une saison ou deux."

Clément Tainmont est ensuite revenu sur le début de match du Sporting. "Pendant 10 minutes, Anderlecht jouait assez haut et était bien dans le tempo. Par la suite ils ont reculé le bloc et finalement malgré un bloc bas ils ont laissé de l’espace entre les lignes. Du côté de Louvain, Mertens excelle dans le fait de jouer entre les lignes. Dès qu’on donne l’opportunité à Mercier de faire 2 ou 3 touches de balles et de réfléchir à la qualité de la passe qu’il va donner. C’est ce qui permet à Louvain de mener de deux buts. À un moment, Anderlecht a une prise de conscience et a décidé de jouer plus haut avec plus d’allant. Ils ont ainsi trouvé le 1-2 avant la pause."

Et Pascal Scimè de conclure : "La semaine dernière, alors qu’Anderlecht s’est imposé avec beaucoup de facilité 4-2 face au Beerschot, j’avais émis quelques réserves notamment sur la tenue défensive de l’équipe. Je trouvais que c’était une équipe qui laissait beaucoup d’espaces dans le dos des milieux de terrain. Les défenseurs doivent être un peu plus intransigeants et sentir les coups. Force est de constater qu’aujourd’hui, sur les deux buts louvanistes, il n’y a aucune réaction de la part des joueurs du Sporting d’Anderlecht. Il y a beaucoup de facilité pour reprendre les ballons et pour frapper. Il faut peut-être encore travailler l’assise défensive ou peut-être que mentalement, il faut insister sur la manière de commencer les matchs. Anderlecht à domicile ne peut pas commencer un match comme ça face à OHL. Je ne suis pas du tout étonné par ce résultat-là parce que c’est une équipe qui mérite mieux que son classement."