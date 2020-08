Clément satisfait de la prestation de Bruges mais pas de la finition

Deux matches officiels et deux défaites cuisantes pour le Club de Bruges en ce début de saison. Après avoir perdu la finale de Coupe face à l’Antwerp 1-0 la semaine dernière, les Blauw en Zwart ont mal débuté le championnat en s’inclinant une nouvelle fois par le plus petit écart sur leur pelouse contre Charleroi.

Pour l’entraîneur brugeois Philippe Clément, ces deux défaites ne sont pas comparables même si elles ont un point commun : le cynisme devant le but.

"Lors de la finale de Coupe contre l’Antwerp, nous n’étions pas là en première mi-temps mais en deuxième période ça allait mieux. Ce samedi contre Charleroi, nous avons poussé tout le match. Nous avions la possession de balle et nous nous sommes créé des occasions. Aucune équipe ne parvient à en créer autant contre Charleroi. Nous avons eu assez de chances pour gagner ce match. Dans ce cas, le match aurait dû se terminer sur un partage mais nous avons commis une erreur et elle a été payée cash."

Privé du soutien de son public, Clément ne cherche pas d’excuse. "Le public n’est pas là pour le moment. On ne doit pas y penser. C’est comme ça pour tout le monde. Cette situation peut durer encore très longtemps. On doit être prêt pour faire face à cela. Et je dois dire que mes joueurs étaient prêts. Il faut marquer pour gagner et cela fait une grande différence."