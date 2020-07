Clement, ancien adjoint d'Ancelotti, devient coach du CS Bruges

Un autre Clement devient coach à Bruges ! Le Britannique Paul Clement est le nouveau coach du Cercle de Bruges. Il est avant tout connu pour avoir été l'homme de l'ombre de Carlo Ancelotti à Chelsea, au Bayern et au Real. Il était l'assistant d'Ancelotti lorsque le Real a remporté la Ligue des champions en 2014.

Après ses périples avec le mentor italien, il a tenté sa chance de son côté, en coachant les équipes de Derby County, Swansea et Reading. Il était sans contrat professionnel depuis près d'un an et demi.

Le Cercle de Bruges attire donc, pour trois ans, un nom qui a cotoyé au quotidien des stars comme Cristiano Ronaldo, Didier Drogba ou Robert Lewandowski. Clement succède donc à Bernd Storck, qui avait quitté son poste après la réussite de la mission sauvetage de la saison écoulée.