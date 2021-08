City favori, Lukaku de retour, Solkjaer en quête de son premier titre... Le retour de la Premier League, c'est ce vendredi !

Pas assez armées pour se battre pour le titre, plusieurs écuries ont néanmoins les ressources nécessaires pour la course à l’Europe. Avec dans le viseur, la quatrième place de championnat synonyme de Ligue des Champions. Tottenham, désormais orphelin de ses défenseurs belges, et Leicester, avec Youri Tielemans et Timothy Castagne, paraissent plus forts. Mais attention au surprenant West Ham, qui avait réussi à obtenir un ticket pour l’Europa League.