Cinq joueurs allemands en quarantaine après un cas positif

Cinq joueurs de la sélection allemande ont été contraints de quitter le groupe après un test positif au Covid-19 dans le groupe de la Mannschaft.

Le joueur infecté est Niklas Süle, 26 ans, pilier du Bayern Munich. Bien que vacciné et actuellement asymptomatique, il a été prié de quitter le groupe. Ses équipiers du Bayern Joshua Kimmich, Serge Gnabry et Jamal Musiala ainsi que le joueur de Salzbourg Karim Adeyemi, testés négatifs mais considérés comme cas contact, ont aussi été renvoyés chez eux afin de s’isoler.

Neuf joueurs au total avaient rejoint le rassemblement à Wolfsburg dans le même avion que Süle. Quatre d’entre eux, dont les noms n’ont pas été donnés, ont été autorisés à rester mais devront s’isoler du reste du groupe pendant un certain temps.

"Cette nouvelle, qui arrive si près de la clôture des qualifications pour la Coupe du monde, est amère pour l’équipe d’entraîneurs ainsi que pour La Mannschaft", a déclaré le directeur général de la DFB, Oliver Bierhoff.

Déjà qualifiée pour le Mondial-2022, l’Allemagne doit affronter le Liechtenstein, le 11 novembre, et se déplacera en Arménie trois jours plus tard. Le sélectionneur Hansi Flick a appelé mardi trois joueurs en renfort, Maximilian Arnold, Ridley Baku (tous deux de Wolfsburg) et Kevin Volland (Monaco).