Cinglante défaite de l’Excel Mouscron face à Waasland-Beveren (0-4)

En D1B, Waasland-Beveren a empoché 3 nouvelles unités sur la pelouse de Mouscron. Dans une rencontre plaisante et riche en occasions, les Anversois se sont montrés bien plus inspirés.

Nouvelle défaite donc de Mouscron dont les supporters se seraient bien passés. La rivalité (extra) sportive entre les deux clubs fait qu’il ne s’agissait pas d’un match singulier.

Et si l’Excel s’est finalement incliné, personne n’y aurait cru après 30 minutes. Durant cette première demi-heure, la domination hurlue ne laissait que très peu de place au jeu des Waaslandiens. Sur un centre d’Olivier Miny, Lucas Ribeiro Costa devançait la sortie de Jackers mais Jacobsen sauvait finalement le ballon à même la ligne. Après un but à l’avantage de Waasland invalidé pour un très léger hors-jeu, c’est Postolachi qui aurait pu mettre les Mouscronnois aux commandes mais le poteau en a décidé autrement.

Dès lors les Hurlus se sont éteints, il n’en fallait pas plus pour les hommes de Marc Schneider. Sur une mauvaise relance d’Angiuli en plein axe, l’ancien joueur du Cercle Kevin Hoggas ne s’est pas fait prier pour fusiller Parfait Mandanda. 1-0 à la 37e minute et 2-0 7 minutes plus tard lorsque Maderner reprenait de la tête un corner.

Le retour des vestiaires était du même acabit du côté mouscronnois, des erreurs individuelles à la pelle, un pressing quasi inexistant, tout bénéfice pour les Anversois. À la 66e minute, Hoggas en renard des surfaces propulsait au fond des filets un ballon mal repoussé par Mandanda.

15 minutes avant la fin du match, on pensait que Christophe Lepoint allait redonner un maigre espoir à l’Excel mais sa frappe à bout portant était arrêtée par le portier de Waasland. La tentative à distance de De Kuyper ne faisait pas mouche non plus.

Pire encore, dans le temps additionnel la magnifique frappe enroulée de Kablan trouve la lucarne opposée, Mandanda est battu, l’Excel aussi.

Mouscron reste en position de lanterne rouge et n’a toujours pas pris le moindre point dans cette D1B. À l’approche de la fin du mercato, il est indéniable qu’il faudra un renfort offensif dans cette équipe qui n’a pour l’instant marqué qu’un seul but sur penalty.