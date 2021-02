Ciman : "Je suis déjà bien content d’être T2, car je ne suis pas prêt pour être T1" -... Laurent Ciman s'est exprimé quelques jours après sa nomination comme T2 au Club de Foot Montréal. Sans club depuis la fin de son aventure à Toronto en 2020, Ciman quitte donc le terrain pour le banc de touche. Il avait encore les capacités de continuer en tant que joueur, mais Laurent Ciman a décidé de passer de l'autre côté. En devenant T2, l'ancien joueur du Standard endosse un nouveau rôle. "Il y a des opportunités qui ne passent qu'une fois dans la vie. Je me sens encore bien physiquement et mentalement et j'aurais pu continuer en tant que joueur. Mais mon but premier, c'est de revenir à Montréal et d'être près de ma famille. J'ai envie d'apprendre plein de choses. J'aurais bien aimé apprendre aux côtés de Thierry Henry, malheureusement il nous a quitté. Il est inspirant et il connait le foot. Mais plus que quiconque, je comprends son choix", nous a expliqué Laurent Ciman.